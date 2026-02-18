Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:37, 18 февраля 2026Ценности

Сидни Суини без штанов снялась с полуголым мужчиной для собственного бренда

Актриса Сидни Суини опубликовала откровенные фото для бренда нижнего белья Syrn
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась с полуголым мужчиной для рекламы собственного бренда нижнего белья Syrn. Фото со съемки опубликовано в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летнюю звезду сериала «Эйфория» запечатлели на снимке без штанов. Она позировала в рубашке, трусах и босоножках на танкетке, встав при этом на одно колено. Рядом с ней стоял манекенщик со спущенными штанами. На нем также были надеты боксеры, которые Суини попыталась снять во время фотосессии.

Кроме того, знаменитость поделилась другими кадрами со съемки. Так, она надела на камеру комплект нижнего белья на футболку и джинсы, а также продемонстрировала фигуру в черном бюстгальтере, трусах и балетной пачке.

В январе Сидни Суини в интервью журналу Cosmopolitan высказалась о создании своей марки Syrn в контексте отмеченной ею ранее чрезмерной сексуализации со стороны общественности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Песков рассказал об отчете Путину по итогам переговоров в Женеве

    В Кремле высказались о прошедшей встрече по Украине в Женеве

    Раскрыто главное требование России на переговорах по Украине в Женеве

    Стал известен второй полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Владимир Яглыч высказался о своем «двойнике»

    Патологоанатом раскрыла самый пугающий случай из практики

    В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok