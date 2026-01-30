Реклама

Сидни Суини снялась с обнаженной грудью для журнала

Актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась для журнала Cosmopolitan
Карина Черных
Фото: Morgan Maher / Cosmopolitan

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась для журнала Cosmopolitan. Материал появился на сайте издания.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» предстала на одном из кадров, стоя боком к камере в кружевных стрингах. При этом она прикрыла обнаженную грудь кожаным пальто бренда Fendi. Также знаменитость позировала топлес в черных трусах и коричневых сапогах Depop до колена.

При этом в интервью артистка высказалась о создании своей скандальной коллекции нижнего белья Syrn в контексте отмеченной ею ранее чрезмерной сексуализации со стороны общественности.

«Да, так я возвращаю себе право на собственное тело и свою историю, чтобы вдохновлять других женщин», — заявила собеседница издания.

Ранее в январе Сидни Суини привлекла внимание полиции новым промо марки Syrn, в рамках которого развесила бюстгальтеры на памятном знаке Hollywood в Лос-Анджелесе.

