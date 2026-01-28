Сидни Суини запустила бренд нижнего белья и снялась в провокационной рекламе. Почему ее бюстгальтерами заинтересовалась полиция?

Сидни Суини заинтересовалась полиция из-за рекламы белья на надписи Hollywood

Любимица зумеров Сидни Суини, которую уже обвиняли в расизме из-за спорной рекламы джинсов, угодила в очередной скандал. На этот раз — из-за бюстгальтеров, а точнее — запуска ее собственного бренда нижнего белья Syrn. Почему рекламой с ее участием заинтересовалась полиция — разбиралась «Лента.ру».

Сидни Суини запустила бренд нижнего белья Syrn

В конце января Суини в личных соцсетях объявила о создании собственной марки Syrn. Знаменитость сама выступила амбассадором бренда, снявшись в кружевном белье, корсетах и различных аксессуарах. Автором снимков стала фотограф Эллен фон Унверт.

Плюсом к откровенной съемке шел проморолик, в котором звезда «Эйфории» с командой ночью поднялись на горный склон и развесили бюстгальтеры на легендарных буквах Hollywood в Лос-Анджелесе. После записи реквизит убрали, но некоторые изделия так и остались висеть на сооружении.

Одним из инвесторов нового проекта Суини оказался один из богатейших людей мира Джефф Безос

Вскоре рекламой Syrn неожиданно заинтересовалась полиция. Тогда сообщалось, что бизнесвумен якобы получила разрешение на съемку от некоммерческой организации FilmLA, выступающей как официальное агентство по выдаче разрешений на киносъемки в Лос-Анджелесе и других частях округа.

Фото: @syrn

Однако позже выяснилось, что несмотря на разрешение Суини все равно нарушила законы штата, поскольку прикасаться к буквам культовой надписи, а также использовать их в коммерческих целях без отдельного согласия Торговой палаты Голливуда запрещено.

По данным TMZ, теперь у актрисы могут возникнуть проблемы с законом из-за обвинений в вандализме или незаконном проникновении на территорию. При этом будут ли уполномоченные лица подавать на знаменитость жалобу, доподлинно неизвестно.

Суини не имела разрешения на взаимодействие с буквами Hollywood в рекламе

На фоне шумихи представители Торговой палаты Голливуда, которой принадлежат права интеллектуальной собственности на изображение легендарной надписи, начали выяснять, как Суини вообще получила доступ к вывеске.

Фото: Ellen von Unwerth / SYRN

Президент и генеральный директор организации Стив Ниссен подчеркнул, что на самом деле никакого разрешения на проведение съемки от их организации у Суини не было. По его словам, Палата и вовсе не знала о производстве данной рекламы.

«Организация не предоставляла никаких лицензий или разрешений на производство фильма с участием Сидни Суини, как сообщало TMZ, и никто не запрашивал у Палаты лицензию или разрешение на это производство», — подчеркнул он.

Любой, кто намеревается использовать и/или получить доступ к надписи «Голливуд» в коммерческих целях, должен получить лицензию или разрешение от Торговой палаты Голливуда Стив Ниссен президент и генеральный директор Торговой палаты Голливуда

В то же время сама актриса пока никак не комментировала случившееся. Кроме того, в публичном доступе нет информации о предъявленных ей обвинениях.

В 2025 году Суини пыталась восстановить репутацию после обвинений в расизме

Сидни Суини не в первый раз попадает в публичный скандал из-за рекламы. В 2025 году она стала лицом бренда American Eagle и внезапно прослыла расисткой.

Фото: American Eagle

В рекламном ролике звезда позировала в джинсах марки с плакатом со словами Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). Затем слоган менялся на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»).

Такая игра слов вызвала недоумение у поклонников актрисы и фанатов бренда, которые усмотрели в рекламе идею о превосходстве белых людей.

Вскоре Суини также приняла участие в рекламной кампании Jimmy Choo, снявшись в ней в образе балерины, и вновь нарвалась на шквал критики. На этот раз зрители сочли образ звезды неуважительным по отношению к девушкам, которые посвятили профессии всю свою жизнь.

Восстановить репутацию после волны отмены знаменитость пыталась с помощью новой акции. Звезда «Эйфории» разработала для American Eagle новую модель джинсов The Sydney Jean, а руководство компании, в свою очередь, объявило, что все вырученные с продажи средства будут переданы в службу психологической поддержки.

«Получите идеальные джинсы и поддержите великое дело вместе с The Sydney Jeans», — гласила подпись к рекламному ролику.