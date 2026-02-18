Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

Российская певица Глюкоза призналась, что в будущем точно сделает пластику

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила о желании сделать пластику. Своими признаниями она поделилась в шоу «Что о тебе думают?» журналистки Ксении Собчак.

По мнению артистки, ей пока рано прибегать к хирургическим вмешательствам, но в будущем не исключает этого. «Пластика, я думаю, точно впереди. Сейчас я пока держусь. Мне кажется, пока рановато для моего возраста», — призналась она.

В то же время сменившая имидж поп-исполнительница призналась, что после 35 лет начала чаще обращаться за помощью к косметологам. Так, чтобы сохранить моложавую внешность, звезда делает массаж лица, а также прибегает к аппаратным и лазерным процедурам.

В ноябре прошлого года пользователи сети удивились новому образу Глюкозы со словами «что она с собой делает?».