Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 18 февраля 2026Ценности

Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

Российская певица Глюкоза призналась, что в будущем точно сделает пластику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: «Осторожно: Собчак»

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила о желании сделать пластику. Своими признаниями она поделилась в шоу «Что о тебе думают?» журналистки Ксении Собчак.

По мнению артистки, ей пока рано прибегать к хирургическим вмешательствам, но в будущем не исключает этого. «Пластика, я думаю, точно впереди. Сейчас я пока держусь. Мне кажется, пока рановато для моего возраста», — призналась она.

В то же время сменившая имидж поп-исполнительница призналась, что после 35 лет начала чаще обращаться за помощью к косметологам. Так, чтобы сохранить моложавую внешность, звезда делает массаж лица, а также прибегает к аппаратным и лазерным процедурам.

В ноябре прошлого года пользователи сети удивились новому образу Глюкозы со словами «что она с собой делает?».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Огромная глыба льда рухнула на голову россиянину

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok