В сети удивились новому образу певицы Глюкозы со словами «что она с собой делает?»

Образ российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, оценили в сети со словами «что она с собой делает?». Соответствующие видео и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила ролик, на котором предстала в ультракоротком черном костюме и объемными плечами. Помимо этого, она надела черные сапоги и перчатки. Образ завершили прозрачные очки и необычная укладка.

Пользователи сети раскритиковали образ знаменитости в комментариях под постом. «Пипец ее колбасит! Что она с собой делает?», «Наташа, остановитесь», «Что за бред?», «Что с ней?», «Скажи, что ты куришь? Куда тебя понесло, Натуся?» — высказались они.

Ранее в ноябре образ Глюкозы в латексном наряде оценили в сети словами «дурдом на выезде». Звезда позировала на размещенном снимке в черном латексном костюме, с прической платинового цвета и ярким мейкапом.

