Сообщения о получении электронной медкарты в Telegram в новых регионах оказались фейком

Данные об оформлении электронной медкарты в Telegram оказались фейком

В сети появились сообщения, что в новых регионах России завести электронную медицинскую карту можно через специальный бот в Telegram.

В этих регионах действительно постепенно внедряется возможность оформить электронную медкарту. Однако на данный момент проект действует лишь в пилотном режиме. Так, министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко сообщала 13 февраля, что участниками пилотного проекта пока стали три поликлиники Луганска. При этом для оформления электронной медкарты медучреждение нужно посетить лично, взяв полис ОМС и СНИЛС.

Нет упоминания о возможности оформления электронной медкарты через Telegram на официальных ресурсах регионов — в частности, Минздравов ДНР и ЛНР, сайтов правительств регионов и в каналах Территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) как ЛНР, так и ДНР.

К тому же в январе ТФОМС соседнего региона — Запорожской области — предупреждал о похожем фейке: что распространяется сообщение о сервисе «Единый ОМС», якобы позволяющем получать доступ к данным по обязательному медицинскому страхованию через Telegram. Но чат-боты и другие сервисы, не подтвержденные официальными источниками, являются мошенническими, указал ТФОМС. К тому же на территории этой области в настоящее время отсутствует сервис «Единый ОМС».

В сообщении утверждается, что цифровая система уже начала работать «в ряде поликлиник Донецка и Луганска» (видимо, авторы сообщения пытались сослаться тем самым на слова Пащенко) и что подключение остальных медицинских учреждений планируется завершить до 1 марта. Однако учитывая, что идет лишь пилотный проект внедрения в трех поликлиниках, маловероятно, что все другие больницы и поликлиники в четырех регионах подключат к электронному оформлению медкарт в столь сжатый срок.

У сообщения из канала «Херсонская область чат», которое стало одним из источников фальшивой информации, есть несколько признаков недостоверности: оно размещено с аккаунта под именем Карина Безрукова, который вступил в эту группу непосредственно перед отправкой публикации.

Сам бот, ссылку на который опубликовали в сообщении, называется «Онлайн Медкарта», в котором утверждается, что это «официальный Telegram-сервис для быстрого и комфортного оформления электронной медкарты». Однако в нем ссылки на государственный орган, внедряющий якобы официальный бот.

К тому же маловероятно, что оформление официального документа гражданина, содержащего личные данные и, вполне вероятно, врачебную тайну, будет осуществляться через бот в иностранном мессенджере, который сейчас замедляется в России, и в условиях запуска национального мессенджера MAX.

Кроме того, информация не получила широкого распространения и не освещалась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».