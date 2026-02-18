Реклама

Экономика
12:03, 18 февраля 2026Экономика

Страны ЕС полностью израсходовали заготовленный на зиму газ

ТАСС: ЕС полностью израсходовал газ, закачанный в хранилища к зиме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Евросоюз (ЕС) полностью израсходовал газ, закачанный в подземные хранилища летом, и приступил к изъятию запасов с прошлых лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации издания, чистая разница между объемом отбора и закачки топлива (нетто-отбор) из ПХГ Евросоюза уже превысила 55 миллиардов кубических метров. Только за понедельник, 16 февраля, из подземных хранилищ газа было отобрано около 580 миллионов кубических метров.

В настоящее время в ПХГ находится примерно 36,5 миллиарда кубических метров газа. Уточняется, что хранилища заполнены на 33,02 процента, что на 11,08 процентных пункта ниже по сравнению с прошлым годом, когда показатель составлял 44,1 процента.

Ранее стало известно, что в Эстонии возникла острая нехватка дров из-за длительных холодов. Сообщается, что из-за продолжающихся холодов эстонцы вынуждены запасаться дровами впрок, и кубометр древесины подорожал до 75–80 евро.

