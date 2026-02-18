Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 18 февраля 2026Экономика

Европейская компания потребовала денег от «Газпрома»

Оператор европейского газопровода TAG выставлял «Газпрому» счета с 2025 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Компания TAG GmbH, оператор Трансавстрийского газопровода (TAG), с начала 2025 года каждый месяц выставляет «Газпрому» счета на оплату, хотя поставки российского газа из Австрии в Италию прекращены в связи с остановкой украинского транзита по инициативе Киева. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает «Интерфакс».

При этом европейская компания пытается получить средства со Сбербанка, выступающего в качестве гаранта. ООО «Газпром экспорт» потребовало признать недействительными требования TAG.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 апреля. В понедельник суд уже запретил финансовой организации проводить выплаты по гарантиям. Истец указывает, что непринятие обеспечительных мер «может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу».

Италия получала российский газ через TAG после того, как тот прошел через Украину и Словакию. Последняя также использовала украинский транзит, но после его остановки с февраля 2025 года переключилась на топливо, поставляемое в Европу через одну из двух веток газопровода «Турецкий поток».

Евросоюз намерен отказаться от закупки газа в России через полтора года. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) должен быть остановлен с 1 января, а поставки по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. По состоянию на начало 2026 года на российский газ по-прежнему приходится 13 процентов всего газового импорта ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Стало известно время выхода Петросян на лед в произвольной программе на Олимпиаде

    Хинштейн объяснил решение отправиться из Курска на реабилитацию в Москву

    Стало известно время возобновления переговоров по Украине в Женеве

    В российском детсаду ребенок лишился части пальца

    Европейская компания потребовала денег от «Газпрома»

    Украинский блогер побывал в Индии и понял «роскошь европейской цивилизации»

    Задержана министр культуры российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok