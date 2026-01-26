ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года

В Евросоюзе (ЕС) решили окончательно прекратить покупать российский газ. Речь идет и о прекращении импорта сжиженного природного газа (СПГ), и трубопроводного газа. Об этом следует из утвержденного Советом ЕС документа.

Импорт СПГ запрещается с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября того же года.

Мы избавляемся от пагубной зависимости от российского газа и делаем важный шаг в духе солидарности и сотрудничества к автономному энергетическому союзу Майкл Дамианос министр энергетики, торговли и промышленности Кипра

ЕС намерен проверять страну-поставщика газа перед разрешением на ввоз партии. Несоблюдение правил повлечет за собой штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний.

Как говорится в сообщении, на российский газ по-прежнему приходится 13 процентов всего газового импорта ЕС, что в денежном выражении составляет порядка 15 миллиардов евро. Это подвергает регион значительным рискам с точки зрения торговли и безопасности. Решение об отказе от российских энергоресурсов связано с началом боевых действий на Украине в 2022 году.

Отказ от российских энергоресурсов связан со спецоперацией на Украине

Сообщалось, что из-за отказа стран объединения от газового сотрудничества с Москвой из-за продолжения боевых действий на Украине с 2025 по 2028 год поставки в Евросоюз российского газа, как трубопроводного, так и СПГ, упадут в общей сложности на 33 миллиарда кубометров.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году поставки по трубопроводу после регазификации упадут на 2-3 миллиарда кубометров, а СПГ — на 6-7 миллиардов, в 2027-м — 5-6 миллиардов кубометров по трубе и 20 миллиардов в виде СПГ, а в 2028-м — 13 миллиардов и 20 миллиардов кубометров соответственно.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За январь — ноябрь 2025 года ЕС снизил закупки российского трубопроводного газа и СПГ на шесть процентов. Закупки трубопроводного газа составили 415 миллионов евро, а СПГ 337 миллионов — минимум с августа 2023 года.

В Кремле прокомментировали отказ Европы от российского газа

Как следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE), по состоянию на 12 января отбор газа из хранилищ составил 900 миллионов кубометров. Запасы упали до 53 процентов, при этом в прошлом году такие результаты фиксировались лишь в начале февраля.

Запасы газа в Германии, лидера региона по объему мощностей хранения, опустились до 45,3 процента. Во Франции запасы упали до 46,2, в Австрии — до 56,5 процента, в Италии — до 67,6 процента, в Нидерландах — до 39,5 процента.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал зависимость Европы от российского газа в прошлые годы эфемерной. В сущности это была не односторонняя, а обоюдная зависимость, заявил он. «Мы как продавец зависели от них, они зависели от нас как покупатели», — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что теперь Европа таким же образом зависит от США. Согласно данным Евростата, по стоимости импорта газа в европейский регион США заняли первое место. На втором расположился Алжир.