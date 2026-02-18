Таксист украл личность другого мужчины из-за нежелания платить налоги

В США таксист украл личность другого мужчины и вынудил его платить свои налоги

Житель штата Калифорния, США, Вахик Татуси стал жертвой таксиста-мошенника. Об этом пишет CBS News.

По словам Татуси, он понял, что его личность украли, в 2025 году. Тогда Uber прислал ему на почту подтверждение, что он стал водителем этой компании. Однако Татуси никогда не пытался устроиться в Uber. Сначала он просто посмеялся над этим с женой, но потом стал переживать.

После нескольких неудачных попыток связаться с Uber супругам сказали, что их проблема передана в службу поддержки. Мужчина успокоился, однако в декабре 2025 года неожиданно получил налоговые извещения. В них было сказано, что как водитель Uber он заработал несколько тысяч долларов. Мошенник фактически вынудил Татуси платить налоги за него.

Жена Татуси, Анна Коджоян, отметила, что американцам стоит бояться не только за личные данные, но и за физическую безопасность. Если водители Uber спокойно работают под чужими именами, их пассажиры никогда не могут быть уверены в том, кто их везет.

Ева Веласкес, генеральный директор организации ITRC, помогающей тем, кто пострадал от кражи данных, объяснила, что из-за цифровизации подобные преступления случаются все чаще. Трудоустройство через приложения способствует мошенничеству, поскольку в таких случаях работодателю не нужно встречаться с работником лично.

Татуси обратился в налоговую, чтобы не платить за преступника.

Ранее сообщалось, что американец украл имя коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ним 36 лет. Он женился, дал ребенку поддельную фамилию и открывал счета на это имя.