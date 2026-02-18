Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:14, 18 февраля 2026Из жизни

Таксист украл личность другого мужчины из-за нежелания платить налоги

В США таксист украл личность другого мужчины и вынудил его платить свои налоги
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mike Blake / Reuters

Житель штата Калифорния, США, Вахик Татуси стал жертвой таксиста-мошенника. Об этом пишет CBS News.

По словам Татуси, он понял, что его личность украли, в 2025 году. Тогда Uber прислал ему на почту подтверждение, что он стал водителем этой компании. Однако Татуси никогда не пытался устроиться в Uber. Сначала он просто посмеялся над этим с женой, но потом стал переживать.

После нескольких неудачных попыток связаться с Uber супругам сказали, что их проблема передана в службу поддержки. Мужчина успокоился, однако в декабре 2025 года неожиданно получил налоговые извещения. В них было сказано, что как водитель Uber он заработал несколько тысяч долларов. Мошенник фактически вынудил Татуси платить налоги за него.

Материалы по теме:
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023

Жена Татуси, Анна Коджоян, отметила, что американцам стоит бояться не только за личные данные, но и за физическую безопасность. Если водители Uber спокойно работают под чужими именами, их пассажиры никогда не могут быть уверены в том, кто их везет.

Ева Веласкес, генеральный директор организации ITRC, помогающей тем, кто пострадал от кражи данных, объяснила, что из-за цифровизации подобные преступления случаются все чаще. Трудоустройство через приложения способствует мошенничеству, поскольку в таких случаях работодателю не нужно встречаться с работником лично.

Татуси обратился в налоговую, чтобы не платить за преступника.

Ранее сообщалось, что американец украл имя коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ним 36 лет. Он женился, дал ребенку поддельную фамилию и открывал счета на это имя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Стал известен первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok