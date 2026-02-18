Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 18 февраля 2026Силовые структуры

Террористы из «Крокуса» обратились к потерпевшим

Террористы из «Крокуса» обратились в суде к потерпевшим с соболезнованиями
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Исполнители террористического акта в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратились в суде к потерпевшим. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты выразили свои соболезнования.

Также известно, что защита Файзова настаивает: в момент теракта у его клиента не было огнестрельного оружия, он ни в кого не стрелял, а пистолет, который держал в руках, был непригодным.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

По делу проходит 19 человек. Обвинение просит назначить 15 из них пожизненное лишение свободы, еще четверым — от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Российский подросток повредил железнодорожное оборудование на 300 тысяч рублей

    В предложившем легализовать онлайн-казино ведомстве посетовали на лудоманию

    Зеленский высказался о прогрессе в одной сфере по итогам переговоров

    Российский производитель заявил о выпуске первой модели авто с панорамной крышей

    Министр спорта назвал число погибших или раненых в ходе СВО российских спортсменов

    Захарова предложила ЕС отказаться от дипломатии

    Названы самые популярные направления в вузах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok