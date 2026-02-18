Террористы из «Крокуса» обратились к потерпевшим

Террористы из «Крокуса» обратились в суде к потерпевшим с соболезнованиями

Исполнители террористического акта в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обратились в суде к потерпевшим. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты выразили свои соболезнования.

Также известно, что защита Файзова настаивает: в момент теракта у его клиента не было огнестрельного оружия, он ни в кого не стрелял, а пистолет, который держал в руках, был непригодным.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

По делу проходит 19 человек. Обвинение просит назначить 15 из них пожизненное лишение свободы, еще четверым — от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев.