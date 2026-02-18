Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:58, 18 февраля 2026Бывший СССР

Украинские военкомы отомстили пенсионеру за его возраст

Сотрудники ТЦК залили пенсионера газом после проверки документов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) отомстили пенсионеру. На инцидент обратил внимание военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Патрулирующие территорию военкомы проверили документы у возрастного мужчины. Убедились, что тот старше 60 лет и не подлежит «бусификации», они залили его слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина попытался добровольно отпилить себе руку болгаркой. Он нанес себе увечье, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сейчас он находится в областной больнице.

В начале февраля глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова раскрыла, что в результате ежемесячной мобилизации в ВСУ служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а 20 тысяч бойцов дезертируют. Она пояснила, что на передовой оказываются те, кто «просто не смог убежать за забор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Раскрыты самые востребованные в России вакансии для подростков

    В Минобороны Украины предупредили о новой угрозе от российских БПЛА

    Обнаружившей сифилис у мужа беременной женщине дали совет

    Девушка застала в своей комнате занимающегося сексом по телефону незнакомца

    Украинские военкомы отомстили пенсионеру за его возраст

    Парень попытался впечатлить отца своей девушки и опозорился перед ним

    Родственник выкрал у семьи полуторагодовалую дочь и надругался над ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok