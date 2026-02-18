Украинские военкомы отомстили пенсионеру за его возраст

Сотрудники ТЦК залили пенсионера газом после проверки документов

В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) отомстили пенсионеру. На инцидент обратил внимание военблогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

Патрулирующие территорию военкомы проверили документы у возрастного мужчины. Убедились, что тот старше 60 лет и не подлежит «бусификации», они залили его слезоточивым газом.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина попытался добровольно отпилить себе руку болгаркой. Он нанес себе увечье, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сейчас он находится в областной больнице.

В начале февраля глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова раскрыла, что в результате ежемесячной мобилизации в ВСУ служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а 20 тысяч бойцов дезертируют. Она пояснила, что на передовой оказываются те, кто «просто не смог убежать за забор».