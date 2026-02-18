Реклама

09:11, 18 февраля 2026

Украинский блогер побывал в Индии и понял «роскошь европейской цивилизации»

Украинский блогер Шевцов назвал тишину роскошью европейской цивилизации
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов рассказал, что после путешествия в Индию понял, в чем заключается роскошь европейской цивилизации. Видео о поездке в эту страну он опубликовал на YouTube.

Блогер посетил крупные города Индии и отметил, что там был сильный смог. «Люди легкие выхаркивают», — описал он экологическую ситуацию в стране. Кроме того, Шевцов заявил, что в индийских городах очень шумно и многолюдно.

«Первое, что я оценил, когда вернулся в Европу, — это тишина улиц. Ребята, тишина — это настоящая роскошь европейской цивилизации, а точнее, тишина и воздух», — сказал Шевцов. Он также назвал отсутствие шума и чистый воздух главными европейскими скрепами.

Ранее Шевцов раскрыл, что США дважды отказались выдавать ему визу талантов, и назвал попытки получить документ своей самой провальной инвестицией. Он также предположил, что отказы связаны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа.

