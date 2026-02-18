Умерла автор анимации «Спящей красавицы» и «Русалочки»

Работавшая над «Спящей красавицей» и «Русалочкой» Джейн Баэр умерла в 91 год

Легендарный художник и мультипликатор Джейн Баэр, работавшая над известными проектами Disney, ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации источника, Баэр умерла во сне, находясь у себя дома в Калифорнии. Творческий путь она начала в 1950-х годах, работая над культовым мультфильмом «Спящая красавица» наряду с «девяткой диснеевских стариков», которые заложили основы узнаваемого стиля. Джейн также работала над созданием мультфильмов «Спасатели», «Лис и пес» и «Русалочка».

Известно, что в 1984 году она вместе с мужем основала собственную студию Baer Animation, которая работала по заказу со студиями Warner Bros. и Hanna-Barbera.

Ранее стало известно, что американский актер Бад Корт, известный по роли Гарольда в классическом голливудском фильме 1971 года «Гарольд и Мод», умер в возрасте 77 лет.