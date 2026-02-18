В гарантиях безопасности ЕС Украине увидели скрытую угрозу для России

Лавров: Гарантии безопасности ЕС для Украины сформулировали конкретно против РФ

Гарантии безопасности, которые европейские страны хотят предоставить Украине для урегулирования кризиса, имеют скрытую угрозу для России. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

«То, что Европа сейчас рассматривает и "рекламирует" в качестве приоритета украинского урегулирования, — гарантии безопасности только Украине, причем они сформулированы конкретно против России», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что это может указывать на намерения Европы гарантировать безопасность в регионе лишь до тех пор, пока Киев противостоит Москве, выступает ее врагом и намерен «продолжать войну, которую хочет Евросоюз».

Ранее The Financial Times (FT) раскрыла подробности об обещании США по гарантиям безопасности для Украины. Вашингтон предложил использовать разведку и другие возможности для обеспечения возможного перемирия.