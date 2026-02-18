Реклама

В гарантиях безопасности ЕС Украине увидели скрытую угрозу для России

Лавров: Гарантии безопасности ЕС для Украины сформулировали конкретно против РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Гарантии безопасности, которые европейские страны хотят предоставить Украине для урегулирования кризиса, имеют скрытую угрозу для России. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

«То, что Европа сейчас рассматривает и "рекламирует" в качестве приоритета украинского урегулирования, — гарантии безопасности только Украине, причем они сформулированы конкретно против России», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что это может указывать на намерения Европы гарантировать безопасность в регионе лишь до тех пор, пока Киев противостоит Москве, выступает ее врагом и намерен «продолжать войну, которую хочет Евросоюз».

Ранее The Financial Times (FT) раскрыла подробности об обещании США по гарантиям безопасности для Украины. Вашингтон предложил использовать разведку и другие возможности для обеспечения возможного перемирия.

