11:11, 18 февраля 2026Россия

В Госдуме назвали предательством слова правнучки Хрущева о Крыме

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет назвал предательством слова правнучки Никиты Хрущева Нины о принадлежности Крыма Украине. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Свое мнение о принадлежности полуострова родственница советского лидера, более 30 лет живущая в США, выразила в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом). Хрущева считает передачу Крыма УССР в 1954 году «менеджерским ходом» своего прадеда. «Когда Крым становится украинским — значит, и Украина становится больше русской», — заявила она.

Комментируя эти слова, Шеремет счел Хрущеву далекой от ее народа и истории. «Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма, демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме в 2014 году», — сказал он.

Депутат отметил, что Украина и Россия являлись частью единого государства, пока Киев не пошел по пути национализма и нацизма.

Ранее на слова Хрущевой также отреагировала экс-сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди. Она высмеяла ее заявление, посоветовав приехать на полуостров в качестве туриста и послушать его жителей.

Указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР был издан президиумом Верховного совета СССР в 19 февраля 1954 и утвержден 26 апреля.

