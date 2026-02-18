Посольство России: В Ирландии начали набирать популярность идеи об «угрозе РФ»

В речах официальных лиц Ирландии все чаще появляются заявления о «российской угрозе». Такие нарративы набирают силу в Дублине, что само по себе является предлогом для милитаризации республики, о чем говорится в Telegram-канале российского посольства в стране.

«Идея "российской угрозы"… не только набирает обороты в ирландском правительстве, она уже стала чем-то вроде навязчивой идеи», — пишут дипломаты в своем комментарии. В посольстве подчеркнули, что Россия никогда не угрожала народу Ирландии.

В понедельник министр обороны Ирландии Хелен Макэнти заявила, что в ближайшие недели власти страны обнародуют новую стратегию морской безопасности. В ней должны определить риски и угрозы. По словам главы ведомства, Россия якобы «представляет угрозу для всех», поэтому в Дублине должны «более амбициозно» подходить к вопросу собственной безопасности.

Как считают представители дипмиссии, Макэнти продолжает традицию использования мнимой «российской угрозы», чтобы более активного взаимодействовать с НАТО. При этом официально Ирландия сохраняет военный нейтралитет и не является членом альянса.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников писала, что избирателей в странах ЕС постоянно запугивают российской угрозой, чтобы те поддерживали курс на милитаризацию. Журналисты обратили внимание на то, что и недели не проходит, чтобы какое-нибудь европейское правительство, глава ведомства в сфере обороны или безопасности не выступили с «мрачной речью о российской угрозе».