В Израиле обозначили сроки возобновления войны с Ираном

Axios: Израиль готовится к войне с Ираном в течение нескольких дней

Израильское руководство предполагает, что война с Ираном возобновится через несколько дней. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет портал Axios.

«По словам двух израильских чиновников, правительство Израиля, которое настаивает на максималистском сценарии, направленном на смену режима, а также на ядерную и ракетную программы Ирана, готовится к сценарию войны в течение нескольких дней», — передает издание.

Кроме того, в администрации президента США Дональда Трампа также ожидают возобновления конфликта. «Начальнику это уже надоело. Некоторые из его окружения предостерегают его от войны с Ираном, но я думаю, что с вероятностью 90 процентов в ближайшие несколько недель мы увидим боевые действия», — завил один из советников американского лидера, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее источники Axios, знакомые с планами Пентагона, рассказали, что Соединенные Штаты готовят масштабную военную операцию против Ирана, которая может продлиться несколько недель и стать полномасштабной войной.