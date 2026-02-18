Реклама

11:23, 18 февраля 2026

В одном российском суде отказались лишать водителей прав за нарушения

В Уфе экс-помощница мирового судьи получила 5 лет за взятки от нарушителей ПДД
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшую помощницу мирового судьи Ларису Фаттахову к пяти годам лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов республики Башкортостан.

Криминальный бизнес на водителях, нарушивших правила дорожного движения (ПДД), за что им грозило лишение прав на управление транспортным средством, вскрылся в одном из мировых судов города, указывается в материалах уголовного дела. Фаттахова по поручению мирового судьи передавала гражданам, в отношении которых поступали административные дела, информацию о возможности избежать лишения прав за вознаграждение.

С водителями связывались подконтрольные судье юристы и выдвигали им условия для смягчения судьей наказания. Для правдоподобности с ними заключался фиктивный договор на оказание юридических услуг, под видом оплаты которого передавались взятки судье, который отказывался лишать нарушителей ПДД прав, назначая им административный арест на минимальный срок без его фактического исполнения.

С участием Фаттаховой были получены незаконные вознаграждения в период с декабря 2022 по май 2024 года от граждан, скрывшихся с мест ДТП. Мировой судья, чьим помощником она работала, сейчас в отставке, но в отношении него в Высшую квалификационную коллегию судей России переданы материалы для получения согласия на возбуждение уголовного дела.

Фаттахова заключила досудебное соглашение, дав изобличающие показания на сообщников. Отбывать наказание она будет по достижении ее ребенком 14-летнего возраста. С нее взыскано 815 тысяч рублей в счет конфискации полученных взяток.

Уголовное дело в отношении других участников организованной группы находится на рассмотрении в Советском районном суде Уфы.

Ранее сообщалось, что в России началась масштабная зачистка судейского корпуса от коррупции.

