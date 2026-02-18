В Роспатент подали заявку на агентство недвижимости от имени Долиной

От имени певицы Ларисы Долиной в Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу федеральной службы.
Согласно документам, заявку подали в феврале 2026 года. Заявителем выступает Долина Лариса Александровна. Под брендом собираются проводить операции с недвижимостью, а также консультировать по вопросам задолженности и помогать в подготовке юридических документов.
Ранее стало известно, что квартира Долиной в Лефортово, в которой она зарегистрировалась после судебного разбирательства, находится в доме с рядом проблем.