В Роспатент подали заявку на агентство недвижимости от имени Долиной

От имени Долиной захотели зарегистрировать товарный знак для сделок с жильем

От имени певицы Ларисы Долиной в Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу федеральной службы.

Согласно документам, заявку подали в феврале 2026 года. Заявителем выступает Долина Лариса Александровна. Под брендом собираются проводить операции с недвижимостью, а также консультировать по вопросам задолженности и помогать в подготовке юридических документов.

Ранее стало известно, что квартира Долиной в Лефортово, в которой она зарегистрировалась после судебного разбирательства, находится в доме с рядом проблем.