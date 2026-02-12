Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 12 февраля 2026Экономика

Стало известно о проблемах в новом жилье Долиной

«АиФ»: Новое жилье Долиной имеет несколько проблем
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Андреев / ТАСС

Квартира певицы Ларисы Долиной в Лефортово, в которой она зарегистрировалась после судебного разбирательства, находится в доме с рядом проблем. Об этом стало известно изданию «Аргументы и факты».

Долина приобрела жилье на Танковом проезде в 2006 году. На данный момент она проживает в съемной квартире по другому адресу, а в Лефортово хранит вещи, вывезенные из скандальной квартиры в Хамовниках. По словам местных жителей, дом, где находится жилье артистки, имеет недостатки.

Собственники жалуются на расположение здания — оно находится в 20 минутах ходьбы от ближайшей станции метро, а общественный транспорт часто попадает в пробки. Кроме того, район не отличается хорошей экологией, несмотря на расположенный неподалеку парк. Рядом со зданием также находятся несколько промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что квартира Долиной в Лефортово состоит из двух комнат и имеет площадь 50 квадратных метров. Жилье находится в пятиэтажном доме 1961 года постройки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В России ответили на угрозы генсека НАТО словами о ядерном оружии

    На Украине решили запретить русскую литературу

    Финского тренера выгнали с Олимпиады за употребление алкоголя

    В Госдуме ответили на заявление Рютте об успехах России на СВО

    Станислав Дужников опроверг слухи о своей кончине

    Раскрыто обвинение для топ-менеджеров одной из крупнейших логистических компаний в России

    Блогерша отправилась в Таиланд, стала жертвой нападения обезьян и попала в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok