Стало известно о проблемах в новом жилье Долиной

«АиФ»: Новое жилье Долиной имеет несколько проблем

Квартира певицы Ларисы Долиной в Лефортово, в которой она зарегистрировалась после судебного разбирательства, находится в доме с рядом проблем. Об этом стало известно изданию «Аргументы и факты».

Долина приобрела жилье на Танковом проезде в 2006 году. На данный момент она проживает в съемной квартире по другому адресу, а в Лефортово хранит вещи, вывезенные из скандальной квартиры в Хамовниках. По словам местных жителей, дом, где находится жилье артистки, имеет недостатки.

Собственники жалуются на расположение здания — оно находится в 20 минутах ходьбы от ближайшей станции метро, а общественный транспорт часто попадает в пробки. Кроме того, район не отличается хорошей экологией, несмотря на расположенный неподалеку парк. Рядом со зданием также находятся несколько промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что квартира Долиной в Лефортово состоит из двух комнат и имеет площадь 50 квадратных метров. Жилье находится в пятиэтажном доме 1961 года постройки.