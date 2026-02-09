Стало известно новое место прописки Долиной

После выселения из роскошной квартиры в Хамовниках Долина прописалась в хрущевке

После выселения из роскошной квартиры в Хамовниках Лариса Долина прописалась в хрущевке района Лефортово на юго-востоке Москвы. Новое место прописки артистки стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным авторов публикации, новую регистрацию певица оформила 25 декабря, почти сразу после решения Верховного суда. После четырехкомнатной квартиры в центре столицы официальным местом ее прописки стала двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров.

Жилье находится в пятиэтажном доме 1961 года постройки. Подобная квартира сейчас может стоить около 18 миллионов рублей. Долина приобрела эту недвижимость 20 лет назад, но никогда там не жила.

Сейчас артистка снимает квартиру в центре Москвы за 350 тысяч рублей в месяц. Долина заявила, что у нее не хватает денег на покупку новой квартиры после передачи жилья в Хамовниках законной покупательнице, предпринимательнице Полине Лурье.