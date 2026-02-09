Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:44, 9 февраля 2026Экономика

Стало известно новое место прописки Долиной

После выселения из роскошной квартиры в Хамовниках Долина прописалась в хрущевке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

После выселения из роскошной квартиры в Хамовниках Лариса Долина прописалась в хрущевке района Лефортово на юго-востоке Москвы. Новое место прописки артистки стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным авторов публикации, новую регистрацию певица оформила 25 декабря, почти сразу после решения Верховного суда. После четырехкомнатной квартиры в центре столицы официальным местом ее прописки стала двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров.

Жилье находится в пятиэтажном доме 1961 года постройки. Подобная квартира сейчас может стоить около 18 миллионов рублей. Долина приобрела эту недвижимость 20 лет назад, но никогда там не жила.

Сейчас артистка снимает квартиру в центре Москвы за 350 тысяч рублей в месяц. Долина заявила, что у нее не хватает денег на покупку новой квартиры после передачи жилья в Хамовниках законной покупательнице, предпринимательнице Полине Лурье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

    В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

    Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

    Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

    Стало известно новое место прописки Долиной

    ВС России обратили ВСУ в бегство после контратак в Сумской и Харьковской областях

    Евросоюз обсудит самые насущные потребности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok