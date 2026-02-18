Реклама

В России отреагировали на санкции против Лукашенко

Сенатор Басюк назвал санкции Украины против Лукашенко откровенно глупыми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк назвал санкции Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко откровенно глупыми и некрасивыми. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор выразил мнение, что Лукашенко вряд ли обратит серьезное внимание на санкции, назвав их очередным недружественным шагом киевского режима, направленным на раздувание конфликта и срыв мирного процесса.

«Санкции в отношении человека, который столько сделал для сохранения отношений между Украиной и Россией, выглядят крайне некрасиво и откровенно глупо», — заключил Басюк.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции против белорусского главы государства Александра Лукашенко, которые подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций.

    В России отреагировали на санкции против Лукашенко

