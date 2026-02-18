В России подешевел бензин

Бензин АИ-92 подешевел на Петербургской бирже более чем на 2 процента

В ходе торгов в среду, 18 февраля, стоимость бензина марки АИ-92 на Петербургской бирже опустилась более чем на 2 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 15:05 по московскому времени котировки АИ-92 упали до 60 998 рублей за тонну. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 2,04 процента.

Чуть менее активно подешевел и премиальный сорт АИ-95. Его цена сократилась на 0,33 процента и опустилась до 64 176 рублей за тонну. К тому моменту снизились цены и на основные виды дизельного топлива. Так, стоимость летнего упала на 1,05 процента (до 55 292 рубля), зимнего — на 1,48 процента (до 61 740 рублей), а межсезонного — на 0,13 процента (до 55 403 рублей).

На фоне стабилизации с поставками внутри страны российские власти с 1 февраля разрешили производителям автомобильных бензинов отправлять топливо на внешние рынки.

Впрочем, ряд экспертов ожидают обратной меры уже весной, когда потребление в России традиционно начинает расти. Не стоит сбрасывать со счетов и угрозу учащения атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Чтобы избежать повторения кризисной ситуации, которая фиксировалась в конце лета — начале осени прошлого года, правительство, скорее всего, вновь закроет возможность экспорта бензина за рубеж, полагают аналитики.