В России призвали постоянно контролировать некоторые цены

Мишустин: ФАС должна постоянно контролировать цены на социально значимые товары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России должна постоянно контролировать цены на некоторые товары. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

На встрече с руководителем ведомства Максимом Шаскольским глава правительства заявил, что ФАС должна постоянно следить за тем, как формируются цены на социально значимые товары.

«Очень важно, чтобы был обеспечен постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары», — призвал глава кабмина.

Помимо регулирования ценообразования ряда продуктов, нужно также следить за тарифами на услуги ЖКХ в отопительный сезон. У ФАС для этого имеются все необходимые механизмы. Мишустин попросил Шаскольского лично следить за ситуацией в стране и докладывать правительству.

В конце 2025 года ФАС предупредила бизнес, что изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания. В письме, направленном представителями властей в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети, ведомство напомнило, что ставка налога для таких товаров по-прежнему составит 10 процентов. Также в ФАС пообещали принять меры реагирования в случае нарушений.