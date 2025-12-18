Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:36, 18 декабря 2025Экономика

Власти заявили об отсутствии причин повышать цены на значимые продукты из-за роста НДС

ФАС: Изменение НДС не должно привести к росту цен на социально значимые продукты
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания, поскольку ставка налога для таких товаров по-прежнему составит 10 процентов. Об отсутствии причин для роста цен напомнили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В письме, направленном представителями властей в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети, говорится, что повышение НДС с 20 до 22 процентов, которое вступит в силу в России с 1 января, не касается продукции, реализуемой по льготной ставке. В ФАС обратили внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен и пообещали принять меры реагирования в случае нарушений.

На днях в ведомстве также пообещали проанализировать причину высоких наценок на некоторые продукты питания в магазинах страны.

Повышение НДС приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором, считают в Центробанке. Ссылаясь на опыт подъема налога и практику других стран, там ранее предположили, что «повышение не в полной мере будет перенесено в цены "на полке"» и частично погасится за счет маржи производителей и торговли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok