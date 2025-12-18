Власти заявили об отсутствии причин повышать цены на значимые продукты из-за роста НДС

ФАС: Изменение НДС не должно привести к росту цен на социально значимые продукты

Изменение НДС не является основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания, поскольку ставка налога для таких товаров по-прежнему составит 10 процентов. Об отсутствии причин для роста цен напомнили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В письме, направленном представителями властей в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети, говорится, что повышение НДС с 20 до 22 процентов, которое вступит в силу в России с 1 января, не касается продукции, реализуемой по льготной ставке. В ФАС обратили внимание участников рынка на необходимость недопущения экономически необоснованного повышения цен и пообещали принять меры реагирования в случае нарушений.

На днях в ведомстве также пообещали проанализировать причину высоких наценок на некоторые продукты питания в магазинах страны.

Повышение НДС приведет к росту цен в России на 0,6-0,8 процентного пункта в декабре-январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором, считают в Центробанке. Ссылаясь на опыт подъема налога и практику других стран, там ранее предположили, что «повышение не в полной мере будет перенесено в цены "на полке"» и частично погасится за счет маржи производителей и торговли.

