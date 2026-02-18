В России вступились за задержанную министра культуры

За задержанную Шафикову вступились в министерстве культуры Башкирии

В министерстве культуры Башкирии вступились за задержанную главу ведомства Амину Шафикову. Коллеги не верят в ее вину, об этом стало известно порталу Ufa1.ru.

В российском регионе отметили, что Шафикова пользуется непререкаемым авторитетом. В башкирском Минкульте разъяснили, что сейчас проводятся лишь процессуальные действия. Что касается дальнейшего развития истории, официальные комментарии будут предоставлены компетентными органами и службами, заверили в ведомстве.

О задержании Шафиковой сообщилось утром 18 февраля. Ее дело было передано в Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ. Предположительно, чиновницу могут этапировать в Москву. Пока Шафиковой не предъявили официально обвинений, однако ее подозревают в превышении должностных полномочий.

В конце мая 2025 года в Башкирии задержали директора Государственного концертного зала (ГКЗ) «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Его арестовали за махинации с госконтрактами на 33 миллиона рублей, а в сентябре суд смягчил ему меру пресечения и перевел Яруллина под домашний арест.