19:47, 4 сентября 2025

Народного артиста выпустили из российского СИЗО

Суд перевел под домашний арест народного артиста Башкирии Яруллина
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Объединённая пресс-служба судов Башкирии

Советский районный суд Уфы смягчил меру пресечения директору Государственного концертного зала «Башкортостан», народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Подсудимого выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Яруллину предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности»).

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год он давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи подчиненным и требовал часть денег передавать ему. Таким образом, народный артист получил не менее 200 тысяч рублей.

В октябре 2023 года с участием Яруллина был нарушен порядок проведения закупок при заключении договора стоимостью 33 миллиона рублей, в результате чего преимущество получил аффилированный с директором концертного зала предприниматель.

Яруллина взяли под стражу в мае.

