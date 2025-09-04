Народного артиста выпустили из российского СИЗО

Суд перевел под домашний арест народного артиста Башкирии Яруллина

Советский районный суд Уфы смягчил меру пресечения директору Государственного концертного зала «Башкортостан», народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Подсудимого выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Яруллину предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности»).

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 год он давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи подчиненным и требовал часть денег передавать ему. Таким образом, народный артист получил не менее 200 тысяч рублей.

В октябре 2023 года с участием Яруллина был нарушен порядок проведения закупок при заключении договора стоимостью 33 миллиона рублей, в результате чего преимущество получил аффилированный с директором концертного зала предприниматель.

Яруллина взяли под стражу в мае.