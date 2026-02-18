В России заявили о безалаберности США в вопросе ядерного оружия

Депутат Колесник заявил о безалаберности США в вопросе ядерных испытаний

Желание Соединенных Штатов вернуться к ядерным испытаниям — это безалаберность в отношении будущего, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это безалаберность в отношении будущего, в том числе и своей страны. Более того, если будет проводиться ядерный взрыв, воздушный, надземный, подземный, он наносит вред земле. У нас и так не все здорово с экологией. Поэтому это безответственно», — заявил Колесник.

Также депутат отметил, что необходимо приложить усилия по различным каналам, чтобы аналогичное истекшему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) соглашение было подписано.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем. Представитель Госдепа также отметил, что американские власти располагают информацией о якобы проведении Китаем ядерных испытаний на полигоне в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в июне 2020 года.

5 февраля истек срок действия ДСНВ между Россией и США. Несмотря на то что администрация главы Белого дома Дональда Трампа формально проявляла интерес к сделке с Москвой, никаких шагов предпринято не было.

