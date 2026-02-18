Реклама

Россия
22:18, 18 февраля 2026

В российском городе пропало электричество после удара ВСУ

В Белгороде частично пропало электричество после удара ВСУ ракетами HIMARS
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Белгороду. В российском городе частично пропало электричество. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся. Как и всегда, наши аварийные бригады уже вышли на восстановление», — написал он.

По данным Telegram-канал Shot, удар был нанесен ракетами HIMARS. Отмечается, что на перебои с электроэнергией также жалуются жители Шебекино, Таврово, Дубового и других населенных пунктов.

В ночь на 14 февраля украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду. Жертвами атаки стали двое мужчин. Еще трое жителей города получили ранения. Кроме того, из-за атаки была сильно повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в домах отключили воду, электричество и тепло.

