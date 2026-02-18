Реклама

17:50, 18 февраля 2026Бывший СССР

В СБУ прокомментировали историю с обысками в стрип-клубе

СБУ сообщила, что проводить обыски в штабе у Залужного не планировалось
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала обыски в 2022 году в штабе действовавшего в то время главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает Hromadske в Telegram.

Ранее Залужный рассказал, что после напряженной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским к нему в штаб пришли сотрудники СБУ. Выяснилось, что Служба безопасности Украины предварительно получила в суде ордер на обыск в «стрип-клубе», якобы расположенном по тому же адресу.

После публикации в СМИ истории с обыском в СБУ заявили, что проводить обыски в штабе у Залужного не планировалось.

«В тот период времени происходили следственные действия СБУ в рамках другого уголовного производства по направлению борьбы с организованной преступностью по большому количеству адресов. По одному из адресов, который фигурировал в уголовном производстве, в то время был недавно размещен один из законспирированных запасных командных пунктов Валерия Залужного», — уточнили в Службе безопасности Украины.

Залужный вместе с тем назвал виновного в провале контрнаступления украинской армии. Он обвинил в этом Владимира Зеленского.

