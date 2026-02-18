В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

В Финский залив на фоне замерзания отправили атомный ледокол «Сибирь»

Стало известно об отправке «Росатомом» в Финский залив атомного ледокола «Сибирь». Это необходимо для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива, как сообщают в пресс-службе атомной госкорпорации.

Отмечается, что впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив: он на 80 процентов покрыт льдом, толщина которого достигает 40 сантиметров.

«Прогноз погоды неутешителен. Возникла реальная угроза судоходству. Впервые за долгие годы к "Росатому" обратился Минтранс с просьбой направить в Финский залив атомный ледокол. Мы не могли не пойти навстречу», — заявили в пресс-службе.

