Экономика
20:54, 18 февраля 2026Экономика

В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

В Финский залив на фоне замерзания отправили атомный ледокол «Сибирь»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Стало известно об отправке «Росатомом» в Финский залив атомного ледокола «Сибирь». Это необходимо для обеспечения ледокольных проводок на фоне замерзания залива, как сообщают в пресс-службе атомной госкорпорации.

Отмечается, что впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив: он на 80 процентов покрыт льдом, толщина которого достигает 40 сантиметров.

«Прогноз погоды неутешителен. Возникла реальная угроза судоходству. Впервые за долгие годы к "Росатому" обратился Минтранс с просьбой направить в Финский залив атомный ледокол. Мы не могли не пойти навстречу», — заявили в пресс-службе.

Ранее под Петербургом льдину с рыбаками унесло в Финский залив.

Ранее в Финском заливе заметили новых морских животных.

