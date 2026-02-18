Волочкова заявила о желании родить от молодого партнера

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что готова родить от своего молодого партнера Марчела Абаби. Ее слова передает kp.ru.
Артистка, которая провела с Марчелом отпуск на Мальдивах, рассказала, что их связывают близкие отношения, а не только сотрудничество в сфере театра и искусства. Также она высказалась о том, что пока не дала согласие молодому человеку на то, чтобы зачать общего ребенка, хотя мысленно готова.
«Он хочет стать отцом. Я призналась, что детей больше не хочу. Свою главную роль исполнила 20 лет назад, родив дочь Ариадну. Была молодой мамой и такой хочу остаться. Но от такого человека, как Марчел, я бы родила. У меня сильные гены», — заявила Анастасия.
Ранее балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о том, что ей провели операцию в немецкой клинике для бездомных. Артистка подчеркнула, что живет в роскоши и может себе позволить лучшее.