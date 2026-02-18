Волочкова заявила о желании родить от молодого партнера

Волочкова призналась Марчелу, что не хочет детей, но от него родила бы

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что готова родить от своего молодого партнера Марчела Абаби. Ее слова передает kp.ru.

Артистка, которая провела с Марчелом отпуск на Мальдивах, рассказала, что их связывают близкие отношения, а не только сотрудничество в сфере театра и искусства. Также она высказалась о том, что пока не дала согласие молодому человеку на то, чтобы зачать общего ребенка, хотя мысленно готова.

«Он хочет стать отцом. Я призналась, что детей больше не хочу. Свою главную роль исполнила 20 лет назад, родив дочь Ариадну. Была молодой мамой и такой хочу остаться. Но от такого человека, как Марчел, я бы родила. У меня сильные гены», — заявила Анастасия.

Ранее балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения о том, что ей провели операцию в немецкой клинике для бездомных. Артистка подчеркнула, что живет в роскоши и может себе позволить лучшее.