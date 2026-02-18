Реклама

12:20, 18 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ пришли в ужас после удара ВС России по складу боеприпасов для FPV-дронов

РИА Новости: ВСУ были в ужасе после удара ВС РФ по складу боеприпасов для БПЛА
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили склады боеприпасов для FPV-дронов ВСУ на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Атака была нанесена с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Об этом РИА Новости рассказал наводчик 38-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый.

Солдат рассказал, что, согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны.

«Активность вражеских БПЛА за счет нашей работы очень сильно уменьшается», — дополнил Малый. Также артиллерист сообщил, что в тот же день был уничтожен пункт управления БПЛА противника.

Ранее в Сумах ВС России нанесли удар по ресторану с наемниками и офицерами украинской армии.

