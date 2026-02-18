ВСУ пришли в ужас после удара ВС России по складу боеприпасов для FPV-дронов

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили склады боеприпасов для FPV-дронов ВСУ на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Атака была нанесена с помощью высокоточного снаряда «Краснополь». Об этом РИА Новости рассказал наводчик 38-й гвардейской артиллерийской бригады с позывным Малый.
Солдат рассказал, что, согласно радиоперехватам, противник был в ужасе — у них не осталось боеприпасов на FPV-дроны.
«Активность вражеских БПЛА за счет нашей работы очень сильно уменьшается», — дополнил Малый. Также артиллерист сообщил, что в тот же день был уничтожен пункт управления БПЛА противника.
Ранее в Сумах ВС России нанесли удар по ресторану с наемниками и офицерами украинской армии.