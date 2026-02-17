В Сумах армия России ударила по наемникам ВСУ в ресторане

В Сумах ВС России нанесли удар по ресторану с наемниками ВСУ

В Сумах Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по ресторану с наемниками и офицерами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Сумах нанесен удар по ресторану, где могли собираться наемники и офицеры ВСУ», — пишут авторы канала.

Предполагается, что удар был нанесен дроном. Он атаковал заведение в тот момент, когда там находилось множество «важных представителей».

Ранее сообщалось, что заблокированные в Сумской области солдаты ВСУ страдают от голода и холода. По его словам, в рядах украинской армии начался фактический распад дисциплины.