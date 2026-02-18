Реклама

Наука и техника
19:31, 18 февраля 2026Наука и техника

Назван способ отключения рекламы в смартфонах Xiaomi

Журналисты GizmoChina призвали отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания GizmoChina перечислили способы отключения рекламы в смартфонах Xiaomi. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов портала, телефоны Xiaomi буквально напичканы рекламой. «Хотя Xiaomi не позволяет удалить всю рекламу по умолчанию, вы можете отключить большую ее часть, изменив несколько простых настроек», — рассказали журналисты. Они назвали способы избавиться от рекламы в устройствах Xiaomi, Poco и Redmi.

В первую очередь специалисты призвали зайти в настройки сервиса MSA (MIUI System Ads) — он генерирует большую часть рекламы. Его можно найти и отключить в разделе «Отпечатки пальцев, распознавание лица и блокировка экрана». Затем необходимо деактивировать персонализированную рекламу — соответствующий переключатель есть в подразделе «Рекламные услуги» раздела «Конфиденциальность».

Затем авторы рекомендовали пройтись по настройках встроенных в HyperOS приложений и отключить показ рекламы в каждом из них — Downloads, Mi Browser, Mi Video Player, Music, Security, Themes и App Vault. «Имейте в виду, что после обновлений системы некоторые настройки могут сбрасываться, поэтому периодическое их изменение помогает поддерживать предпочтительную конфигурацию без рекламы», — заключили журналисты.

Ранее специалисты издания XiaomiTime рассказали, что в смартфонах Xiaomi есть режим, предназначенный для чтения с экранов устройств. «Режим бумаги» можно активировать через скрытые настройки.

