Цены на один вид жилья в России поднимутся весной

Финансист Трепольский: Ставки аренды в России пойдут вверх в марте

Цены на съемное жилье в России снова пойдут вверх весной. Своим прогнозом с «Газетой.Ru» поделился эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По оценкам финансиста, в марте аренда квартир подорожает в пределах 2-4 процентов по сравнению с февралем. Все дело в сезонном спаде спроса в конце зимы: тогда предложение держится на максимуме, а собственники охотно соглашаются на скидки, чтобы жилье не пустовало. Однако ситуация меняется уже в первые недели весны — как только начинает восстанавливаться спрос, арендодатели индексируют цены.

Несмотря на подорожание аренда не потеряет популярность, уверен Трепольский. В глазах россиян она останется выгодной на фоне высокой ключевой ставки и ужесточения льготной ипотеки. В связи с этим в сегменте продолжит формироваться устойчивый избыточный спрос, за которым не сможет поспеть предложение. Кроме того, сказывается дефицит качественных новостроек, добавил собеседник издания. С 2025 года объем ввода жилья в России сократился до порядка 40 миллионов квадратных метров. Нехватка современных квартир с хорошим ремонтом и в развитых районах наблюдается и на рынке аренды.

В городах-миллионниках, за исключением Москвы, ставки аренды на «однушки» буду составлять около 32-38 тысяч рублей. В Москве медианная стоимость закрепится в пределах 75-85 тысяч и порядка 95 тысяч в старых районах. В Санкт-Петербурге показатель составит 48-55 тысяч рублей. За съем двухкомнатной квартиры придется заплатить в среднем 42-50 тысячи рублей в регионах и 100-115 тысяч — в столице. Цены на «трешки» достигнут 55 тысяч рублей для регионов и превысят 140 тысяч для Москвы.

Ранее Трепольский сравнил, что сбудет выгоднее в марте — снимать квартиру или покупать ипотеку. По его расчетам, ежемесячный платеж по ипотеке превышает стоимость аренды в 2-2,5 раза. Разницу финансист рекомендует откладывать на банковский депозит до лучших времен.