Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:33, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заявил об автоматически пробудившейся любви к родине у уехавших россиян

Блогер Лебедев заявил, что уехавшие из России люди стали больше ее любить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что те, кто уехал из России, стали больше любить страну после эмиграции. Таким мнением он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Лебедева, россияне, несколько лет прожившие за границей, поняли, что их представление об эмиграции отличается от реальности. «Посидели немножечко в разных своих европейских странах или в Америках, поняли, что жизнь устроена не совсем так, как они ее себе представляли, когда они были за границей в качестве туристов. И, соответственно, любовь к родине у них там пробуждается практически автоматически», — сказал он.

Дизайнер добавил, что многие из этих людей возвращаются в Россию, изменив к ней отношение в лучшую сторону.

Ранее Лебедев заступился за релокантов, покинувших Россию. По его мнению, их нельзя поражать в правах только из-за того, что они решили эмигрировать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    В российском регионе родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

    Россия нарастила закупки грузинского вина

    Отправленные на поиски Усольцевых дроны фиксировали светящиеся точки в тайге

    Водителям автобусов в российском регионе начали задерживать зарплаты

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    Успенская помирилась с Резником после 25-летней ссоры

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok