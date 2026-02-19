Банда попыталась ограбить ювелирный магазин средь бела дня и попала на видео

В Великобритании рейнджеры помешали бандитам ограбить ювелирный магазин

В Великобритании банда налетчиков попыталась ограбить ювелирный магазин средь бела дня и не смогла. Видео происшествия публикует Daily Mail.

Трое преступников вышли из машины около ювелирной лавки в городе Саутенд-он-Си, графство Эссекс. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда бандиты расталкивают прохожих и пытаются вломиться в помещение. Однако рядом оказались двое уличных рейнджеров Саутенда — специалистов в области безопасности, которые патрулируют улицы для защиты магазинов от краж и ограблений. Рейнджеры бросились на помощь сотрудникам магазина и помешали преступникам.

Грабители сели в машину и скрылись с места происшествия. Один водитель попытался преградить им путь своим автомобилем, но остановить не смог. На следующий день двоих налетчиков задержали в 145 километрах от Саутенда, в графстве Бедфордшир. Третий преступник пока остается на свободе.

