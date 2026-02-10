Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:29, 10 февраля 2026

Неизвестные перекрыли движение с помощью горящих машин и ограбили автомобиль инкассаторов

В Италии вооруженные грабители взорвали фургон инкассаторов на шоссе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @SkyTG24 / X

В Италии грабители в масках устроили нападение на бронированный фургон инкассаторов. Об этом сообщает Wanted in Rome.

Преступление произошло на трассе между городами Бриндизи и Лечче. Неизвестные перекрыли движение на дороге с помощью угнанных автомобилей. Затем около десяти человек в черно-белых комбинезонах, вооруженные автоматами Калашникова и дробовиками, подожгли машины, создав огненную завесу на шоссе. После этого они взорвали задние двери остановившегося инкассаторского фургона с помощью взрывчатки военного класса и ограбили его.

Свидетели сообщили о густом черном дыме и многочисленных выстрелах. При этом никто из охраны и случайных очевидцев не пострадал. Забрав все наличные (точная сумма украденного еще не оглашалась), преступники скрылись с места преступления на автомобилях, разбросав за собой металлические шипы, чтобы повредить колеса преследователей.

Полиция немедленно начала преследование, задействовав вертолеты, однако банде, предположительно, состоящей из криминальных элементов из региона Апулия, удалось скрыться по сельским дорогам. Это уже третье громкое нападение на инкассаторов на итальянских автострадах за последние месяцы: в декабре в Калабрии похитили 2 миллиона евро (около 184 миллионов рублей), а в январе в Абруццо — 400 тысяч евро (около 36 миллионов рублей). Движение по трассе SS613 было перекрыто на несколько часов для работы следственных групп и эвакуации сгоревших автомобилей.

Ранее французский телеканал TF1 опубликовал эксклюзивные кадры ограбления Лувра, произошедшего в октябре 2025 года. На записи с камер видеонаблюдения попали два грабителя. На кадрах видно, как они прорезают защитное стекло болгарками, затем разбивают его локтем и забирают украшения.

