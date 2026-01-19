Опубликовано видео ограбления Лувра

Ограбление Лувра попало на камеры видеонаблюдения

Французский телеканал TF1 опубликовал эксклюзивные кадры ограбления Лувра, произошедшего в октябре 2025 года. Видео доступно на сайте TF1.

На записи с камер видеонаблюдения попали два грабителя. На кадрах видно, как они прорезают защитное стекло болгарками, затем разбивают его локтем и забирают украшения.

Ограбление музея в Париже произошло 19 октября. Преступники проникли в Лувр утром. Они надели желтые рабочие жилеты, поднялись к окну галереи Аполлона на строительной лестнице и за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. Общая стоимость украденных ценностей оценивается примерно в 76 миллионов евро (семь миллиардов рублей).

Ранее один из подозреваемых в ограблении Лувра в Париже рассказал, что совершить преступление ему предложили двое мужчин, говоривших со славянским акцентом. Полиция относится к показаниям осторожно, но допускает, что может выйти на спонсоров преступления за рубежом.