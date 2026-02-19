Журналист Райт: Смена элит может привести к восстановлению отношений с РФ

Смена правящих кругов на Западе в конце концов может привести к восстановлению отношений этих государств с Россией. Такое мнение высказал британский журналист-международник Фрэнк Райт, пишет ТАСС.

«Есть ли надежда на будущее? Я думаю, что есть. Мы наблюдаем, по сути, гражданскую войну элит на Западе, где одна модель большой стратегии изжила себя, а другая может занять ее место», — отметил эксперт.

Он также напомнил о предупреждении дипломата Джорджа Кеннана, который еще в 1997 году называл расширение НАТО на восток «роковой ошибкой», неизбежно ведущей к военному ответу со стороны России. По словам Райта, другие западные аналитики также указывали на ошибочность западной агрессивной политики.

Журналист подверг критике подавление инакомыслия в западных странах, где любую иную точку зрения на международные конфликты объявляют предательством.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что давление общественного мнения вынудит лидеров западных государств изменить политику по многим вопросам как внутренней, так и международной повестки. По его словам, западные элиты потеряли контроль, потому что люди им не верят.

До этого политолог заявил, что западные чиновники пытаются реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля еще в 1945 году.