Политолог Крайнер: Западу придется изменить курс в отношении России

Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала заявил, что давление общественного мнения вынудит лидеров западных государств изменить политику по многим вопросам как внутренней, так и международной повестки.

По его словам, западные элиты потеряли контроль, потому что люди им не верят. «Когда им говорят, что русские идут, они отвечают: "Мы с этим не согласны, вы не получите наших детей"», — сказал он.

Крайнер считает, что в ближайшее время элита Запада в ответ на требования населения сменит свои подходы ко многим актуальным вопросам. «Никто больше не верит в необходимость войны с Россией и так далее (...) Это значит, что им придется изменить курс, потому что общественность, общественное мнение оказывает давление», — подчеркнул он.

Ранее политолог заявил, что западные чиновники пытаются реализовать план уничтожения России, разработанный по приказу Уинстона Черчилля еще в 1945 году. По словам Крайнера, «происходит с конца Второй мировой войны — постепенное воплощение в жизнь проекта "Немыслимое"».