Девушка выставила родную тетю на улицу из-за одного поступка ее маленького ребенка

Пользовательница Reddit с ником Lazy_Step4766 пожаловалась на собственную тетю и ее пятилетнего сына — своего племянника. По словам работающей графическим дизайнером девушки, конфликт разгорелся из-за ее ключевого рабочего инструмента — дорогого ноутбука стоимостью около двух тысяч долларов.

«Я отошла в ванную комнату минут на пять, совершив при этом ошибку — оставив дверь в свою комнату слегка приоткрытой. Вернувшись, я замерла. Приехавшая в гости тетя сидела на моей кровати и листала что-то в телефоне, а ее сын Шон сидел на полу с открытым ноутбуком и яростно стучал по клавишам липкими перепачканными в шоколаде руками. Я даже увидела, как он провел жирным пальцем по экрану», — написала девушка.

Она подбежала к племяннику, выхватила ноутбук и начала кричать на ребенка. Тетя в ответ заявила, что тому просто стало скучно, поэтому он решил посмотреть мультфильмы. Автор криком попыталась донести до родственницы, что компьютер — вовсе не игрушка, а дорогой рабочий инструмент.

«Тетя ответила, что в семьях принято делиться и что я ценю вещи больше, чем своего племянника. Она потребовала извинений, но я велела ей уйти из моей комнаты и покинуть дом», — написала автор.

Родители девушки при этом поняли огорчение своей дочери, но посоветовали ей в будущем не прибегать к столь радикальным мерам, как изгнание провинившихся родственников.

