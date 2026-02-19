Европа замерзнет

Эксперт Левченко: Европа следующей зимой может замерзнуть из-за газового кризиса

Европа рискует замерзнуть, если не выполнит цель по заполнению подземных хранилищ газа (ПГХ) на 90 процентов к началу следующей зимы (к ноябрю) 2026 года. Это приведет к взлету цен на газ и кризису в странах союза, предупредила научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасия Левченко, ее слова приводит ТАСС.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), страны ЕС израсходовали весь запас газа, который закачали в ПГХ летом. Сейчас отбор ведется из оставшихся с прошлых лет запасов.

«Если из-за нехватки снега этим летом придется сжигать больше газа для производства электроэнергии, то это создает риск того, что Европа не сможет выполнить цель по заполнению ПХГ к ноябрю 2026 года, и это приведет к новому витку цен и кризису следующей зимой», — сказала Левченко.

Статистика, полагает эксперт, показывает, что Европа израсходовала не только весь объем газа, закачанный прошлым летом, но и начала использование стратегических резервов.

«Темпы отбора газа этой зимой оказались самыми высокими за последние пять лет. На середину февраля хранилища ЕС заполнены лишь на 34 процента, что значительно ниже среднего исторического показателя в 50-58 процентов для этого времени года», — заключила научный сотрудник.

Ранее руководитель «Газпрома» Алексей Миллер назвал текущую зиму знаковой для газового рынка ЕС. Это объясняется новым антирекордом запасов топлива в подземных хранилищах Франции.