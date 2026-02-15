Реклама

Экономика
17:05, 15 февраля 2026Экономика

Текущую зиму назвали знаковой для газового рынка ЕС

Миллер: Летом странам Европы будет непросто наполнить газом хранилища
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Зима вновь становится знаковой для газового рынка Евросоюза, считает руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. Свое заявление он объяснил новым антирекордом запасов топлива в подземных хранилищах Франции, передает РИА Новости.

По данным российского энергогиганта, запасы газа во французских хранилищах в конце рабочей недели, 13 февраля, снизились ниже отметки в 25 процентов. Это стало антирекордом для середины последнего зимнего месяца. Страна при этом входит в число европейских лидеров по объему мощностей для хранения.

За день до этого ниже этой отметки опустились и запасы топлива в ФРГ, что стало меньшей величиной за всю историю наблюдения. С учетом текущих цифр летом странам Европы будет непросто наполнить газом хранилища, спрогнозировал Миллер.

Ранее стали известны точные цифры этого сокращения. Во Франции, по последним данным, они составляют 24,98 процента, в Германии — 24,4 процента, а в Нидерландах — 16,3 процента. Сейчас заполненность ПХГ Европы составляет 34,4 процента, что на 16,28 процента меньше усредненных показателей в это время.

