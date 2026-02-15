Реклама

Экономика
12:16, 15 февраля 2026Экономика

Во Франции сократились запасы газа

GIE: Запасы газа в ПХГ во Франции упали ниже 25 %, во всей Европе — 34,4 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции оказались ниже 25 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Франция является одним из лидеров в Европе по объему мощностей хранения. По состоянию на 13 февраля запасы газа сократились до 24,98 процента. В отчете говорится, что другие лидеры по объемам топлива также активно расходуют накопленный газ.

Согласно информации от GIE, ПХГ Германии наполнены на 24,4 процента, Нидерландов — 16,3 процента, Австрии — 40,2 процента, Италии — 51,4 процента. В Венгрии хранилища заполнены на 39,4 процента, Чехии — 38,1 процента, Латвии — 23,4 процента, Бельгии — 25,4 процента, Хорватии — 16,1 процента.

В материале говорится, что в настоящий момент ПХГ Европы заполнены на 34,4 процента. Это на 16,28 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. С началом отопительного сезона страны Евросоюза (ЕС) взяли из хранилищ более 59 миллиардов кубометров газа.

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года Европейский союз купил трубопроводного российского газа на 407 миллионов евро. Больше всего топлива приобрела Венгрия — на 199 миллионов евро.

