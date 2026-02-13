Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:40, 13 февраля 2026Экономика

Страна НАТО нарастила закупки российского газа

Евростат: Венгрия больше чем на 8% нарастила закупки газа у России
Кирилл Луцюк

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В декабре 2025 года Европейский союз купил трубопроводного российского газа на 407 миллионов евро. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Евростат.

Венгрия приобрела этого энергоносителя на 199 миллионов евро, Греция — на 76 миллионов, а Болгария — на 72 миллиона. Словакия и Италия заплатили 43 и 16,5 миллиона евро соответственно.

Всего в 2025 году Евросоюз заплатил за трубопроводный российский газ 5,8 миллиарда евро. Год назад речь шла о 7,6 миллиарда. В стоимостном выражении Венгрия нарастила закупки на 8,2 процента, потратив 2,8 миллиарда. Расходы Греции оценили в 1,3 миллиарда, а Болгарии — в 884 миллиона. Словакия заплатила 600 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио намерен обсудить с руководством Венгрии и Словакии их отказ от покупки в России нефти и газа.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его страна попытается избежать выполнения запрета Европейского союза на закупки российского газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Звезда «Слова пацана» рассказал об опасных трюках на съемках

    ВСУ атаковали Крым дальнобойным оружием

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok