Страна НАТО нарастила закупки российского газа

Евростат: Венгрия больше чем на 8% нарастила закупки газа у России

В декабре 2025 года Европейский союз купил трубопроводного российского газа на 407 миллионов евро. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Евростат.

Венгрия приобрела этого энергоносителя на 199 миллионов евро, Греция — на 76 миллионов, а Болгария — на 72 миллиона. Словакия и Италия заплатили 43 и 16,5 миллиона евро соответственно.

Всего в 2025 году Евросоюз заплатил за трубопроводный российский газ 5,8 миллиарда евро. Год назад речь шла о 7,6 миллиарда. В стоимостном выражении Венгрия нарастила закупки на 8,2 процента, потратив 2,8 миллиарда. Расходы Греции оценили в 1,3 миллиарда, а Болгарии — в 884 миллиона. Словакия заплатила 600 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио намерен обсудить с руководством Венгрии и Словакии их отказ от покупки в России нефти и газа.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что его страна попытается избежать выполнения запрета Европейского союза на закупки российского газа.