США надавят на Словакию и Венгрию по поводу российских нефти и газа

Госсекретарь США Рубио обсудит с Венгрией и Словакией их отказ от нефти из РФ

В ходе визита в Европу госсекретарь США Марко Рубио намерен обсудить с руководством Венгрии и Словакии их отказ от покупки в России нефти и газа. Об этом дипломат рассказал журналистам по пути в Мюнхен, где проходит международная конференция по безопасности. Стенограмма с его ответами опубликована на сайте Госдепартамента США.

Он отказался вдаваться в подробности давления Вашингтона на эти страны, но подчеркнул, что изменение поставщиков должно произойти. По словам Рубио энергетический вопрос станет основной темой встречи.

Также на полях Мюнхенской конференции Рубио намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя не до конца уверен, что это получится.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна под его руководством не станет исполнять запрет Евросоюза на импорт российского газа. По его словам, если Брюссель добьется своего, то действующая система коммунальных платежей не сохранится, а расходы венгерских семей на оплату услуг ЖКХ вырастут в три раза.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее утверждал, что решение ЕС о запрете на импорт российских энергоресурсов принято с нарушениями, поэтому Венгрия и Словакия будут бороться против него до конца.

Заявления руководства Венгрии прозвучали за два месяца до парламентских выборов. По данным опросов, главная оппозиционная партия Венгрии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром опережает правящую «Фидес». В случае смены власти внешняя политика Будапешта претерпит существенные изменения.