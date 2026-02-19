Олег Газманов вышел убирать снег на своем участке

Народный артист России Олег Газманов вышел убирать снег на своем участке. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах артист расчищает сугробы на территории рядом со своим домом. «Уже не хочется белого снега, морозного синего дня, а хочется, чтобы с разбега весна посетила меня», — подписал публикацию Газманов.

Ранее Газманов прокомментировал слухи о проблемах с позвоночником. По его словам, больная спина беспокоит его уже несколько десятков лет из-за занятий спортивной гимнастикой.