Экономика
18:14, 19 февраля 2026

Газманов вышел убирать снег

Олег Газманов вышел убирать снег на своем участке
Александра Качан (Редактор)

Кадр: @oleggazmanov

Народный артист России Олег Газманов вышел убирать снег на своем участке. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах артист расчищает сугробы на территории рядом со своим домом. «Уже не хочется белого снега, морозного синего дня, а хочется, чтобы с разбега весна посетила меня», — подписал публикацию Газманов.

Ранее Газманов прокомментировал слухи о проблемах с позвоночником. По его словам, больная спина беспокоит его уже несколько десятков лет из-за занятий спортивной гимнастикой.

